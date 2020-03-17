Вести Кремля: Лукашенко изобрел вакцину от коронавируса. Кагор против пандемии
В выпуске программы "Вести Кремля" за 17 марта – Москва перекрывает границу с сябрами, хотя слишком массовых заболеваний коронавирусом в Беларуси не зафиксировано. Похоже, россияне себе же хуже сделали, ведь Лукашенко, кажется, изобрел лекарство от COVID-19. Когда произошла эпидемия коронавируса, российские церковники знали, что именно понравится народу. Ведь хорошо выучили уроки истории.
Также в выпуске:
Искусственный интеллект в банках России.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 17 марта 2020:
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