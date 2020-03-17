Вєсті Кремля: Лукашенко винайшов вакцину від коронавірусу. Кагор проти пандемії
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 березня – Москва перекриває кордон із сябрами, хоча надто масових захворювань коронавірусом у Білорусі не зафіксовано. Схоже, росіяни собі ж гірше зробили, адже Лукашенко, здається, винайшов ліки від COVID-19. Коли сталася епідемія коронавірусу, російські церковники знали, що саме сподобається народу. Адже добре вивчили уроки історії.
Також у випуску:
Штучний інтелект в банках Росії.
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