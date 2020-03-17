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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Вєсті Кремля: Лукашенко винайшов вакцину від коронавірусу. Кагор проти пандемії

      Вєсті Кремля - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 березня – Москва перекриває кордон із сябрами, хоча надто масових захворювань коронавірусом у Білорусі не зафіксовано. Схоже, росіяни собі ж гірше зробили, адже Лукашенко, здається, винайшов ліки від COVID-19. Коли сталася епідемія коронавірусу, російські церковники знали, що саме сподобається народу. Адже добре вивчили уроки історії.

      Також у випуску: 

      Штучний інтелект в банках Росії.

       

      Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії РПЦ Новини Білорусі Олександр Лукашенко Вєсті Кремля
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