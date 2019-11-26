Вести Кремля: Лукашенко "оттяпал" Калининград. Алкогольная война в России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 26 ноября – о хитрости и изворотливости Александра Лукашенко уже можно слагать легенды. На днях он случайно раскрыл истинную суть дружбы с Кремлем. Советская власть неоднократно вела антиалкогольные кампании. Теперь алкогольную войну начинают путинские чиновники. Первые шаги – война с учреждениями, которые торгуют крепкими напитками.
Также в выпуске:
VR-коровы наступают.
Оскар для российского министра.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 26 ноября 2019:
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