Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 листопада – про хитрість та виверткість Олександра Лукашенка вже можна складати легенди. Днями він випадково розкрив справжню суть дружби з Кремлем. Радянська влада неодноразово вела антиалкогольні кампанії. Тепер алкогольну війну розпочинають путінські чиновники. Перші кроки – війна з закладами, які торгують міцними напоями.
Також у випуску:
VR-корови наступають.
Оскар для російського міністра.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 26 листопада 2019:
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