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      Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії

      290 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 листопада – про хитрість та виверткість Олександра Лукашенка вже можна складати легенди. Днями він випадково розкрив справжню суть дружби з Кремлем. Радянська влада неодноразово вела антиалкогольні кампанії. Тепер алкогольну війну розпочинають путінські чиновники. Перші кроки – війна з закладами, які торгують міцними напоями.

      Також у випуску: 

      VR-корови наступають. 

      Оскар для російського міністра.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 26 листопада 2019:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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