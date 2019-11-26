Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 26 листопада – про хитрість та виверткість Олександра Лукашенка вже можна складати легенди. Днями він випадково розкрив справжню суть дружби з Кремлем. Радянська влада неодноразово вела антиалкогольні кампанії. Тепер алкогольну війну розпочинають путінські чиновники. Перші кроки – війна з закладами, які торгують міцними напоями.

Також у випуску: VR-корови наступають. Оскар для російського міністра. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 26 листопада 2019: