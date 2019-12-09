Вести Кремля: Лукашенко поторговался с Путиным. Голая цензура в России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 декабря – Кабаевич хочет стать императором нового объединенного государства. Вместе с тем президент Беларуси пытается себе выторговать пост премьер-министра союзного образования. В музее Екатеринбурга скотчем заклеивали обнаженные части тела на картинах.
Также в выпуске:
Древняя русская мудрость гласит – все в мире можно сделать с помощью кувалды и какой-то там матери.
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