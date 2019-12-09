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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Вести Кремля: Лукашенко поторговался с Путиным. Голая цензура в России

      Вести Кремля 35 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 декабря – Кабаевич хочет стать императором нового объединенного государства. Вместе с тем президент Беларуси пытается себе выторговать пост премьер-министра союзного образования. В музее Екатеринбурга скотчем заклеивали обнаженные части тела на картинах.

      Также в выпуске: 

      Древняя русская мудрость гласит – все в мире можно сделать с помощью кувалды и какой-то там матери.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Александр Лукашенко Новости России Новости Украины Вести Кремля
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