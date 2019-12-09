Вєсті Кремля: Лукашенко поторгувався з Путіном. Гола цензура в Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 грудня – Кабаєвич хоче стати імператором нової об'єднаної держави. Натомість президент Білорусі намагається собі виторгувати посаду прем'єр-міністра союзного утворення. В музеї Єкатеринбурга скотчем заклеювали оголені частини тіла на картинах.
Також у випуску:
Давня російська мудрість говорить – все у світі можна зробити за допомогою кувалди і якоїсь там матері.
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