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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Вєсті Кремля: Лукашенко поторгувався з Путіном. Гола цензура в Росії

      Вєсті Кремля 121 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 грудня – Кабаєвич хоче стати імператором нової об'єднаної держави. Натомість президент Білорусі намагається собі виторгувати посаду прем'єр-міністра союзного утворення. В музеї Єкатеринбурга скотчем заклеювали оголені частини тіла на картинах.

      Також у випуску: 

      Давня російська мудрість говорить – все у світі можна зробити за допомогою кувалди і якоїсь там матері.

      Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля Новини України Новини Росії Олександр Лукашенко
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