Вєсті Кремля: Лукашенко поторгувався з Путіном. Гола цензура в Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 грудня – Кабаєвич хоче стати імператором нової об'єднаної держави. Натомість президент Білорусі намагається собі виторгувати посаду прем'єр-міністра союзного утворення. В музеї Єкатеринбурга скотчем заклеювали оголені частини тіла на картинах.

Також у випуску: Давня російська мудрість говорить – все у світі можна зробити за допомогою кувалди і якоїсь там матері.