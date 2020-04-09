21:15
9 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Вести Кремля: Лукашенко поверил в COVID-19. Историческая деменция у Путина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 9 апреля – ранее Лукашенко никаких вирусов не замечал, но советовал бороться с COVID-19 баней и спиртом. Теперь он утверждает, что болеют те, кто пьет и курит. Это касается не только белорусов. У Путина по-прежнему с историей "не складывалось", поэтому он убежден, что Россия победила печенегов и половцев. Получается, что и коронавирус победит.

      Также в выпуске:

      Блокатор вирусов у Пескова.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Александр Лукашенко Владимир Путин Новости России Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:20 COVID-19 и украинский туризм: как выходить из кризиса
      Світлана Попова
      сегодня , 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
      Олександр Бевза