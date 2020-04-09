Вести Кремля: Лукашенко поверил в COVID-19. Историческая деменция у Путина

В выпуске программы "Вести Кремля" за 9 апреля – ранее Лукашенко никаких вирусов не замечал, но советовал бороться с COVID-19 баней и спиртом. Теперь он утверждает, что болеют те, кто пьет и курит. Это касается не только белорусов. У Путина по-прежнему с историей "не складывалось", поэтому он убежден, что Россия победила печенегов и половцев. Получается, что и коронавирус победит.

Также в выпуске: Блокатор вирусов у Пескова.