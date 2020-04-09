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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Лукашенко повірив у COVID-19. Історична деменція в Путіна

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 квітня – раніше Лукашенко ніяких вірусів не помічав, але радив боротись з COVID-19 банею та спиртом. Тепер він стверджує, що хворіють ті, хто п'є та курить. Це стосується не лише білорусів. В Путіна і раніше з історією "не складалось", тому він переконаний, що Росія перемогла печенігів та половців. Виходить, що і коронавірус переможе.

      Також у випуску:

      Блокатор вірусів у Пєскова.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Олександр Лукашенко Володимир Путін Новини Росії Випуск новин
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