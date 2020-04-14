Вести Кремля: Лукашенко преодолевает COVID-19 "утюгом". Звездный час для Кашпировского

В выпуске программы "Вести Кремля" за 14 апреля – Нобелевскую премию по медицине можно уже спокойно упаковывать и отсылать в Минск. Ведь именно Александр Лукашенко изобрел больше всего средств против коронавируса. Наконец Путин может обзавестись придворным врачом. Возраст и пандемия просто требуют этого. Кашпировский со своими лечебными киносеансами – то, что нужно Кремлю.

Также в выпуске: Дебри победы на России. Панацея от коронавируса. Смотрите программу "Вести Кремля" за 14 апреля 2020:​