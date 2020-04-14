Вести Кремля: Лукашенко преодолевает COVID-19 "утюгом". Звездный час для Кашпировского
В выпуске программы "Вести Кремля" за 14 апреля – Нобелевскую премию по медицине можно уже спокойно упаковывать и отсылать в Минск. Ведь именно Александр Лукашенко изобрел больше всего средств против коронавируса. Наконец Путин может обзавестись придворным врачом. Возраст и пандемия просто требуют этого. Кашпировский со своими лечебными киносеансами – то, что нужно Кремлю.
Также в выпуске:
Дебри победы на России.
Панацея от коронавируса.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 14 апреля 2020:
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