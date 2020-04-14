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      Вести Кремля: Лукашенко преодолевает COVID-19 "утюгом". Звездный час для Кашпировского

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      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 14 апреля – Нобелевскую премию по медицине можно уже спокойно упаковывать и отсылать в Минск. Ведь именно Александр Лукашенко изобрел больше всего средств против коронавируса. Наконец Путин может обзавестись придворным врачом. Возраст и пандемия просто требуют этого. Кашпировский со своими лечебными киносеансами – то, что нужно Кремлю.

      Также в выпуске:

      Дебри победы на России.

      Панацея от коронавируса.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 14 апреля 2020:​

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Новости Беларуси Александр Лукашенко Вести Кремля
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