Вєсті Кремля: Лукашенко долає COVID-19 "утюгом". Зірковий час для Кашпіровського

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 квітня – Нобелівську премію з медицини можна вже спокійно запаковувати і відсилати до Мінська. Адже саме Олександр Лукашенко винайшов найбільше засобів проти коронавірусу. Нарешті Путін може обзавестися придворним лікарем. Вік та пандемія просто вимагають це зробити. Кашпіровський зі своїми лікувальними кіносеансами – те, що потрібно Кремлю.

Також у випуску: Хащі пабєди на Росії. Панацея від коронавірусу.