Вєсті Кремля: Лукашенко долає COVID-19 "утюгом". Зірковий час для Кашпіровського
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 квітня – Нобелівську премію з медицини можна вже спокійно запаковувати і відсилати до Мінська. Адже саме Олександр Лукашенко винайшов найбільше засобів проти коронавірусу. Нарешті Путін може обзавестися придворним лікарем. Вік та пандемія просто вимагають це зробити. Кашпіровський зі своїми лікувальними кіносеансами – те, що потрібно Кремлю.
Також у випуску:
Хащі пабєди на Росії.
Панацея від коронавірусу.
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