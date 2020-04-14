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      Вєсті Кремля: Лукашенко долає COVID-19 "утюгом". Зірковий час для Кашпіровського

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 квітня – Нобелівську премію з медицини можна вже спокійно запаковувати і відсилати до Мінська. Адже саме Олександр Лукашенко винайшов найбільше засобів проти коронавірусу. Нарешті Путін може обзавестися придворним лікарем. Вік та пандемія просто вимагають це зробити. Кашпіровський зі своїми лікувальними кіносеансами – те, що потрібно Кремлю.

      Також у випуску: 

      Хащі пабєди на Росії.

      Панацея від коронавірусу.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини Білорусі Олександр Лукашенко Вєсті Кремля
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