Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" с 10 сентября – Александр Лукашенко в одной из своих речей пообещал, что через два года Минск станет столицей США. Компания, которая принадлежит русской православной церкви, получила лицензию на изготовление и поставку вина.

Также в выпуске: "Комиксы для дебилов" – познание в литературе министра культуры России. Короли дизлайков.

Источник: 24 канал