Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" с 10 сентября – Александр Лукашенко в одной из своих речей пообещал, что через два года Минск станет столицей США. Компания, которая принадлежит русской православной церкви, получила лицензию на изготовление и поставку вина.
Также в выпуске:
"Комиксы для дебилов" – познание в литературе министра культуры России.
Короли дизлайков.
Источник: 24 канал
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