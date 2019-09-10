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      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино

      Вєсті Кремля 59 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 вересня – Олександр Лукашенко в одній із своїх промов пообіцяв, що через два роки Мінськ стане столицею США. Компанія, яка належить російській православній церкві, отримала ліцензію на виготовлення та поставку вина.

      Також у випуску:

      "Комікси для дебілів" – пізнання в літературі міністра культури Росії.

      Королі дизлайків.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Олександр Лукашенко РПЦ
      Джерело: 24 канал
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