Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 вересня – Олександр Лукашенко в одній із своїх промов пообіцяв, що через два роки Мінськ стане столицею США. Компанія, яка належить російській православній церкві, отримала ліцензію на виготовлення та поставку вина.
Також у випуску:
"Комікси для дебілів" – пізнання в літературі міністра культури Росії.
Королі дизлайків.
Джерело: 24 канал
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