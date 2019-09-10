Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10 вересня – Олександр Лукашенко в одній із своїх промов пообіцяв, що через два роки Мінськ стане столицею США. Компанія, яка належить російській православній церкві, отримала ліцензію на виготовлення та поставку вина.

Також у випуску: "Комікси для дебілів" – пізнання в літературі міністра культури Росії. Королі дизлайків.

Джерело: 24 канал