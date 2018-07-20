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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина

Вести Кремля 52 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20.07 – версий происхождения оборота "вешать лапшу на уши" –много. Однако ни один из них к макаронам не имеет никакого отношения. Каждый журналист мира ожидает, что первый понедельник мая будет его. Он надеется получить Пулитцеровскую премию. Но в России и здесь решили пойти по пути импортозамещения. Путин верным писакам и говорунам бросил кость.

Также в выпуске:

Сколько власти России потратила на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу.

Как российские телеканалы в течение всего мундиаля пропихали пенсионную реформу.

Теги: Владимир Путин Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России Вести Кремля
Источник: 24 канал
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