Вєсті Кремля. Макаронна фабрика росіян. Кістка від Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20.07 – версій походження звороту "вішати лапшу на вуха" – багато. Однак жоден із них до макаронів немає жодного стосунку. Кожен журналіст світу чекає, що перший понеділок травня буде його. Він надіється отримати Пулітцерівську премію. Та в Росії і тут вирішили піти шляхом імпортозаміщення. Путін вірним писакам і розмовлякам кинув кістку.

Також у випуску: Скільки влада Росії витратила на підготовку та проведення чемпіонату світу з футболу. Як російські телеканали протягом усього мундіалю пропихали пенсійну реформу.