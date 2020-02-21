Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
В выпуске программы "Вести Кремля" за 21 февраля – все меры борьбы с коронавирусом бессодержательны, потому что настоящий метод выборол российский зомбоящик и Елена Малышева. Все в лучших традициях России, двигатель ледокола "Арктика" сломался во время испытаний.
Также в выпуске:
Игра в российскую оппозицию.
Национальная катастрофа России.
Смотрите видео "Вести Кремля" за 21 февраля 2020:
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