Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился

В выпуске программы "Вести Кремля" за 21 февраля – все меры борьбы с коронавирусом бессодержательны, потому что настоящий метод выборол российский зомбоящик и Елена Малышева. Все в лучших традициях России, двигатель ледокола "Арктика" сломался во время испытаний.

Также в выпуске: Игра в российскую оппозицию. Национальная катастрофа России. Смотрите видео "Вести Кремля" за 21 февраля 2020: