Вєсті Кремля: Малишева поборола коронавірус. "Незламний" криголам Росії зганьбився
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У випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 лютого – усі заходи боротьби з коронавірусом беззмістовні, бо справжній метод виборов російський зомбоящик і Єлєна Малишева. Все в найкращих традиція Росії, двигун криголама "Арктика" зламався під час випробувань.
Також у випуску:
Гра в російську опозицію.
Націанальна катастрофа Росії.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 21 лютого 2020:
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