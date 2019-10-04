Вести Кремля: Медведев хочет предать Путина? Оскар Джорджа Мартина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 октября – Дмитрий Медведев решил махнуть на Кубу. Но не известно, полетел премьер отдыхать на пляже или захотел стать Эрнестом Че Геварой. Активистки из Якутии сделали статуэтку "Оскара" для создателей "Игры престолов". Однако Джордж Мартин не очень радовался подарку.

Также в выпуске: Атака калмыкобандеровцев. Смотрите "Вести Кремля" за 4 октября 2019: