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      Вести Кремля: Медведев хочет предать Путина? Оскар Джорджа Мартина

      68 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 октября – Дмитрий Медведев решил махнуть на Кубу. Но не известно, полетел премьер отдыхать на пляже или захотел стать Эрнестом Че Геварой. Активистки из Якутии сделали статуэтку "Оскара" для создателей "Игры престолов". Однако Джордж Мартин не очень радовался подарку.

      Также в выпуске:

      Атака калмыкобандеровцев.

      Смотрите "Вести Кремля" за 4 октября 2019:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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