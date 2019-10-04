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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
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      Вєсті Кремля: Медведєв хоче зрадити Путіна? Оскар Джорджа Мартіна

      Вєсті Кремля 18

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 жовтня – Дмитро Медведєв вирішив махнути на Кубу. Але не відомо, чи полетів прем'єр відпочивати на пляжі чи захотів стати Ернестом Че Геваром. Активістки з Якутії зробили статуетку Оскара для творців "Ігри престолів". Однак Джорд Мартін не дуже радів подарунку.

      Також у випуску:

      Атака калмикобандерівців.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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