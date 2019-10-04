Вєсті Кремля: Медведєв хоче зрадити Путіна? Оскар Джорджа Мартіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 жовтня – Дмитро Медведєв вирішив махнути на Кубу. Але не відомо, чи полетів прем'єр відпочивати на пляжі чи захотів стати Ернестом Че Геваром. Активістки з Якутії зробили статуетку Оскара для творців "Ігри престолів". Однак Джорд Мартін не дуже радів подарунку.

Також у випуску: Атака калмикобандерівців.

Джерело: 24 канал