Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10.08 – в Америке заговорили об очередном усилении российской экономики, но в Кремле почему-то не очень обрадовались. Без криптографии было бы невозможное развитие современных информационных технологий, а также не было бы знаменитого поста Маши Захаровой, из которого весь мир узнал, что именно сидит у нее в голове.
Также в выпуске:
К российскому футболу пришло похмелье.
"Высокоинтеллектуальное" интервью жены футболиста Павела Мамаева.
Источник: 24 канал
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