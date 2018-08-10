Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10.08 – в Америке заговорили об очередном усилении российской экономики, но в Кремле почему-то не очень обрадовались. Без криптографии было бы невозможное развитие современных информационных технологий, а также не было бы знаменитого поста Маши Захаровой, из которого весь мир узнал, что именно сидит у нее в голове.

Также в выпуске: К российскому футболу пришло похмелье. "Высокоинтеллектуальное" интервью жены футболиста Павела Мамаева.