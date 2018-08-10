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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова

Вести Кремля 187 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10.08 – в Америке заговорили об очередном усилении российской экономики, но в Кремле почему-то не очень обрадовались. Без криптографии было бы невозможное развитие современных информационных технологий, а также не было бы знаменитого поста Маши Захаровой, из которого весь мир узнал, что именно сидит у нее в голове.

Также в выпуске:

К российскому футболу пришло похмелье.

"Высокоинтеллектуальное" интервью жены футболиста Павела Мамаева.

Теги: Дмитрий Медведев Вести Кремля
Источник: 24 канал
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