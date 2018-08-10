Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.08 – в Америці заговорили про чергове підсилення російської економіки, але в Кремлі чомусь не дуже зраділи. Без криптографії був би неможливим розвиток сучасних інформаційних технологій, а також не було б знаменитого поста Маші Захарової, з якого увесь світ дізнався, що саме сидить у неї в голові.
Також у випуску:
До російського футболу прийшло похмілля.
"Високоінтелектуальне" інтерв'ю дружини футболіста Павла Мамаєва.
Джерело: 24 канал
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