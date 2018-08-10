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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова

Вєсті Кремля 146 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.08 – в Америці заговорили про чергове підсилення російської економіки, але в Кремлі чомусь не дуже зраділи. Без криптографії був би неможливим розвиток сучасних інформаційних технологій, а також не було б знаменитого поста Маші Захарової, з якого увесь світ дізнався, що саме сидить у неї в голові.

Також у випуску:

До російського футболу прийшло похмілля.

"Високоінтелектуальне" інтерв'ю дружини футболіста Павла Мамаєва.

Теги: Вєсті Кремля Дмитро Медведєв
Джерело: 24 канал
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