Вести Кремля: Месть Путину от Лукашенко. Московский квартирный вопрос Елизаветы II
В выпуске программы "Вести Кремля" за 14 февраля – Путин очень хотел возглавить союзное государство России и Беларуси. Когда понял, что ничего не получится, начал переписывать конституцию. Лукашенко решил не отставать от Кабаевича и взялся менять государственные символы. С Москвой никто не хочет иметь дело. Проверено английской королевой, которая выставила на продажу одну из квартир в столице РФ.
Также в выпуске:
РФ – рай для ЛГБТ-сообществ.
Исинбаева изучила конституцию.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 14 февраля 2020:
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