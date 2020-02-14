Вести Кремля: Месть Путину от Лукашенко. Московский квартирный вопрос Елизаветы II

В выпуске программы "Вести Кремля" за 14 февраля – Путин очень хотел возглавить союзное государство России и Беларуси. Когда понял, что ничего не получится, начал переписывать конституцию. Лукашенко решил не отставать от Кабаевича и взялся менять государственные символы. С Москвой никто не хочет иметь дело. Проверено английской королевой, которая выставила на продажу одну из квартир в столице РФ.

Также в выпуске: РФ – рай для ЛГБТ-сообществ. Исинбаева изучила конституцию. Смотрите программу "Вести Кремля" за 14 февраля 2020: