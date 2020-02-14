21:58
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ
      Вєсті Кремля
      21:57, сьогодні
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ

      Вєсті Кремля 3

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 лютого – Путін дуже хотів очолити союзну державу Росії та Білорусі. Коли зрозумів, що нічого не вийде –почав переписувати конституцію. Лукашенко вирішив не відставати від Кабаєвича, і взявся змінювати державні символи. З Москвою ніхто не хоче мати справу. Перевірено англійською королевою, яка виставила на продаж одну із квартир у столиці Росії.

      Також у випуску:

      РФ – рай для ЛГБТ-спільнот.

      Ісинбаєва вивчила конституцію.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      7274
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Олександр Лукашенко Новини Росії Велика Британія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:33 Точка неповернення для США: Трампа більше нічого не стримує від встановлення диктатури
      Іван Яковина 192
      сьогодні , 18:25 Проросійський план у Мюнхені: аналіз скандального документу про завершення війни в Україні
      Анатолій Максимов 2230
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 5973
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 317
      сьогодні , 18:00 Український план: дванадцять кроків до безпеки в Україні
      Оксана Сироїд 757
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук