Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 лютого – Путін дуже хотів очолити союзну державу Росії та Білорусі. Коли зрозумів, що нічого не вийде –почав переписувати конституцію. Лукашенко вирішив не відставати від Кабаєвича, і взявся змінювати державні символи. З Москвою ніхто не хоче мати справу. Перевірено англійською королевою, яка виставила на продаж одну із квартир у столиці Росії.

Також у випуску: РФ – рай для ЛГБТ-спільнот. Ісинбаєва вивчила конституцію.