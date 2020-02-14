Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 лютого – Путін дуже хотів очолити союзну державу Росії та Білорусі. Коли зрозумів, що нічого не вийде –почав переписувати конституцію. Лукашенко вирішив не відставати від Кабаєвича, і взявся змінювати державні символи. З Москвою ніхто не хоче мати справу. Перевірено англійською королевою, яка виставила на продаж одну із квартир у столиці Росії.
Також у випуску:
РФ – рай для ЛГБТ-спільнот.
Ісинбаєва вивчила конституцію.
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