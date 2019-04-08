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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ

      Вести Кремля 32 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 8 апреля – госпожа Мизулина вновь отличилась. Она добилась запрета занятий йогой в СИЗО. Потому что, по ее мнению, от этой буржуйской гимнастики в головах православных арестантов появляются неправильные мысли. Весь мир знает о псевдомощи армии РФ. Но Путину надоело то, что его оружие презирают и он предпринял новые абсурдные шаги.

      Также в выпуске:

      Медведев упал в спячку.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
      8 апреля
      1866
      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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