Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 8 апреля – госпожа Мизулина вновь отличилась. Она добилась запрета занятий йогой в СИЗО. Потому что, по ее мнению, от этой буржуйской гимнастики в головах православных арестантов появляются неправильные мысли. Весь мир знает о псевдомощи армии РФ. Но Путину надоело то, что его оружие презирают и он предпринял новые абсурдные шаги.
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Источник: 24 канал
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