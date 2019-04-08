Вєсті Кремля: Мізуліна попередила, що йога провокує гомосексуалізм. Бревномети для армії РФ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 квітня – пані Мізуліна знов відзначилася. Вона домоглася заборони занять йогою в СІЗО. Бо, на її думку, від тої буржуйської гімнастики в головах православних арештантів з'являються неправильні думки. Весь світ знає про псевдо потужність армії РФ. Але Путіну набридло те, що його зброю зневажають і він вдався до нових абсурдних кроків.
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Мєдвєдєв впав у сплячку.
Джерело: 24 канал
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