Вєсті Кремля: Мізуліна попередила, що йога провокує гомосексуалізм. Бревномети для армії РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 квітня – пані Мізуліна знов відзначилася. Вона домоглася заборони занять йогою в СІЗО. Бо, на її думку, від тої буржуйської гімнастики в головах православних арештантів з'являються неправильні думки. Весь світ знає про псевдо потужність армії РФ. Але Путіну набридло те, що його зброю зневажають і він вдався до нових абсурдних кроків.

Також у випуску: Мєдвєдєв впав у сплячку.

Джерело: 24 канал