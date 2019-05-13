Вести Кремля: Модное падение Путина на льду. Похмелье от "пабеды"
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 13 мая – Путин так всех поразил своей игрой в хоккей, что в следующий раз может без проблем ехать на неделю высокой моды в Милан или Париж. В РФ на 9 мая любят детей одевать в военную форму, а всех остальных – увешивать георгиевскими лентами. Правда, при этом забывают о благосостоянии настоящих ветеранов войнах, которые Россия начала сегодня.
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В "Бессмертном полку" пабеданосцы шли с портретами, которые им раздали, и о которых им ничего не известно.
Лиза Пескова лезет в выборы.
Источник: 24 канал
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