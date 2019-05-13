Вєсті Кремля: Модне падіння Путіна на льоду. Похмілля від "пабєди"

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 травня – Путін так усіх вразив своєю грою в хокей, що наступного разу може без проблем їхати на тиждень високої моди в Мілан чи Париж. В РФ на 9 травня полюбляють дітей одягати у військову форму, а всіх інших – обвішувати георгіївськими стрічками. Щоправда, при цьому забувають про добробут справжніх ветеранів та війни, які Росія розпочала сьогодні.

Також у випуску: У "Безсмертному полку" пабєданосци йшли з портретами, які їм роздали, і про які їм нічого не відомо. Ліза Пєскова лізе у вибори.

Джерело: 24 канал