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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Вєсті Кремля: Модне падіння Путіна на льоду. Похмілля від "пабєди"

      Вєсті Кремля 3 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 травня – Путін так усіх вразив своєю грою в хокей, що наступного разу може без проблем їхати на тиждень високої моди в Мілан чи Париж. В РФ на 9 травня полюбляють дітей одягати у військову форму, а всіх інших – обвішувати георгіївськими стрічками. Щоправда, при цьому забувають про добробут справжніх ветеранів та війни, які Росія розпочала сьогодні.

      Також у випуску:

      У "Безсмертному полку" пабєданосци йшли з портретами, які їм роздали, і про які їм нічого не відомо.

      Ліза Пєскова лізе у вибори.

       

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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