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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК

      Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России

      Вести Кремля 19 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" от 18 февраля – в Гаити полной грудью закричали: "Путин, помоги". В народе существует поверье – если сильно Путина о чем-то попросить, то хороший старик Пиня тут же осуществит мечту. В РФ решили после новогодних праздников не выбрасывать елки, а найти им новое применение. А когда универсиада пройдет, деревья можно в день космонавтики запустить в космос.

      Также в выпуске:

      На собор в Солсбери кто-то вывесил российский триколор, cхожий на тот, которым в Волгограде мусор заворачивали.

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      Теги: Вести Кремля Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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