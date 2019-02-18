Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" от 18 февраля – в Гаити полной грудью закричали: "Путин, помоги". В народе существует поверье – если сильно Путина о чем-то попросить, то хороший старик Пиня тут же осуществит мечту. В РФ решили после новогодних праздников не выбрасывать елки, а найти им новое применение. А когда универсиада пройдет, деревья можно в день космонавтики запустить в космос.

Также в выпуске: На собор в Солсбери кто-то вывесил российский триколор, cхожий на тот, которым в Волгограде мусор заворачивали.