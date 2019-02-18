Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 лютого – в Гаїті на повні груди закричали: "Путін, памагі". В народі існує повір'я – якщо дуже сильно Путіна про щось попросити, то добрий старик Пиня тут же здійснить заповітну мрію. В РФ вирішили після новорічних свят не викидати ялинки, а знайти їм нове застосування. А коли універсіада мине, дерева можна на день космонавтики запустити в космос.

Також у випуску: На собор у Солсбері хтось вивішав російський триколор, cхожий на той, яким у Волгограді сміття загортали.