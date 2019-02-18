21:13
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, сьогодні
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії

      Вєсті Кремля 147 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 лютого – в Гаїті на повні груди закричали: "Путін, памагі". В народі існує повір'я – якщо дуже сильно Путіна про щось попросити, то добрий старик Пиня тут же здійснить заповітну мрію. В РФ вирішили після новорічних свят не викидати ялинки, а знайти їм нове застосування. А коли універсіада мине, дерева можна на день космонавтики запустити в космос.

      Також у випуску:

      На собор у Солсбері хтось вивішав російський триколор, cхожий на той, яким у Волгограді сміття загортали.

      blog_ava
      Скандальне інтерв'ю Азарова на "112 Україна": з'явилась реакція Нацради
      сьогодні
      4111
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      сьогодні , 21:00 Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      Світлана Попова 785
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду
      сьогодні , 20:30 Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду
      Роман Маселко 170
      Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
      сьогодні , 17:09 Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
      46885
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні , 19:10 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 995
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Російський мільярдер "підтримує" мавп, "побиття" Обами по-російські
       2 липня 2015 , 21:13
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Українку обрали президентом секції ЄСПЛ
      13 грудня 2016 , 16:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук