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Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино

Вести Кремля 51 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" с 25.07 – по состоянию на лето 2018 года стоимость моста на Сахалин, который хочет построить Путин, полтриллиона рублей. Это, на секундочку, в три раза дороже Крымского моста. В России работают над продолжением одного фильма, от которого будет стойкий запах нафталина. Разбавить нафталин решили поп-звездами: Орбакайте и Димой Биланом.

Также в выпуске:

Наташу Поклонскую накажут за неповиновение.

В России рок-музыка убеждает, что любовь войне – не помеха.

Теги: Новости России Дима Билан Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 канал
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