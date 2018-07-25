Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" с 25.07 – по состоянию на лето 2018 года стоимость моста на Сахалин, который хочет построить Путин, полтриллиона рублей. Это, на секундочку, в три раза дороже Крымского моста. В России работают над продолжением одного фильма, от которого будет стойкий запах нафталина. Разбавить нафталин решили поп-звездами: Орбакайте и Димой Биланом.

Также в выпуске: Наташу Поклонскую накажут за неповиновение. В России рок-музыка убеждает, что любовь войне – не помеха.