Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" с 25.07 – по состоянию на лето 2018 года стоимость моста на Сахалин, который хочет построить Путин, полтриллиона рублей. Это, на секундочку, в три раза дороже Крымского моста. В России работают над продолжением одного фильма, от которого будет стойкий запах нафталина. Разбавить нафталин решили поп-звездами: Орбакайте и Димой Биланом.
Также в выпуске:
Наташу Поклонскую накажут за неповиновение.
В России рок-музыка убеждает, что любовь войне – не помеха.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Смертельное ДТП с участием Островского в Киеве: водителю объявили еще одно подозрениесегодня, 20:24
-
На Львовщине в результате тройного автостолкновения погиб человек: водитель скрылсясегодня, 19:53
-
Трампа возмутило обнародование аудиозаписи его разговора с адвокатом о модели Playboyсегодня, 18:48
Комментарии