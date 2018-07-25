Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25.07 – станом на літо 2018 року вартість мосту на Сахалін, який хоче побудувати Путін, півтрильйона рублів. Це, на секундочку, у три рази дорожче від Кримського мосту. У Росії працюють над продовженням одного фільму, від якого буде стійкий запах нафталіну. Розбавити нафталін вирішили поп-зірками: Орбакайте та Дімою Біланом.

Також у випуску: Наташу Поклонську покарають за непокору. В Росії рок-музика переконує, що кохання війні – не перешкода.