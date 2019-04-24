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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
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      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский

      Вести Кремля 39 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23 апреля – кинотеатры России попросили Министерство культуры перенести премьеру финала киноленты "Мстители". Как результат, фильм придет в Россию с опозданием. Отдел "Единой России" в Тобольске выдвинул на предыдущие выборы участника "КВН". Они считают, что такой кандидат точно обеспечит победу партии на выборах в городскую думу.

      Также в выпуске:

      Какая страна, такие и нефтепродукты.

      blog_ava
      Что позволяет Зеленскому распустить Верховную Раду
      23 апреля
      900
      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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