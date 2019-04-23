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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський

      Вєсті Кремля 138

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23 квітня – кінотеатри Росії попросили Міністерство культури перенести прем'єру фіналу кінострічки "Месники". Як результат, фільм прийде до Росії із запізненням. Відділ "Єдиної Росії" в Тобольську висунув на попередні вибори учасника "КВН". Вони вважають, що такий кандидат точно забезпечить перемогу для партії на виборах до міської думи.

      Також у випуску:

      Яка країна, такі й нафтопродукти.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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