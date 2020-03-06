Вести Кремля: Мусульмане против конституции РФ. Терминатор по-российски

В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 марта – недуг из Китая отодвинул на задний план переписывание Путиным конституции РФ. Зря, потому что угроза для "русского народа" прилетела оттуда, откуда никто не ожидал. В Пензе сделали свою версию робота Терминатора. Однако Арнольду Шварценеггеру такая идея не понравилась, и актер подал в суд на российскую компанию Promobot.

Также в выпуске: О связи коронавируса и СССР от коммунистов РФ. Смотрите программу "Вести Кремля" за 6 марта 2020: