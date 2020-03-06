Вєсті Кремля: Мусульмани проти конституції РФ. Термінатор по-російськи
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 березня – недуга з Китаю відсунула на задній план переписання Путіним конституції РФ. Дарма, бо загроза для "русского народа" прилетіла звідти, звідки ніхто не очікував. У Пензі зробили свою версію робота Термінатора. Однак Арнольду Шварценеггер така ідея не сподобалася, і актор подав в суд на російську компанію Promobot.
Також у випуску:
Про зв'язок коронавірусу й СРСР від комуністів РФ.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 6 березня 2020:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
На мирні переговори з Росією у мене є рік, – Зеленський розповів чого очікує від мінських угодсьогодні , 20:53
-
Шевченко оголосив склад збірної України на матчі з Францією і Польщею – є сюрпризисьогодні , 20:21
-
Не можуть дозволити відкриту війну: чому Ердоган та Путін вирішили домовлятисясьогодні , 19:40
Пропозиції партнерів
Коментарі