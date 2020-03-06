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      Вєсті Кремля: Мусульмани проти конституції РФ. Термінатор по-російськи

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 березня – недуга з Китаю відсунула на задній план переписання Путіним конституції РФ. Дарма, бо загроза для "русского народа" прилетіла звідти, звідки ніхто не очікував. У Пензі зробили свою версію робота Термінатора. Однак Арнольду Шварценеггер така ідея не сподобалася, і актор подав в суд на російську компанію Promobot.

      Також у випуску:

      Про зв'язок коронавірусу й СРСР від комуністів РФ.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 6 березня 2020:

       

      Привітання з 8 березням вчительці у прозі та віршах
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
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