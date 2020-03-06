Вєсті Кремля: Мусульмани проти конституції РФ. Термінатор по-російськи

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 березня – недуга з Китаю відсунула на задній план переписання Путіним конституції РФ. Дарма, бо загроза для "русского народа" прилетіла звідти, звідки ніхто не очікував. У Пензі зробили свою версію робота Термінатора. Однак Арнольду Шварценеггер така ідея не сподобалася, і актор подав в суд на російську компанію Promobot.

Також у випуску: Про зв'язок коронавірусу й СРСР від комуністів РФ. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 6 березня 2020: