Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10.07 – бывшая возлюбленная Олега Дерипаски Настя Рыбка пошла единственным правильным путем – развернула небывалую медиаактивность и одновременно скандал. Сенатор США, который недавно вернулся из поездки на конгресс в России, заявил, что иметь дело с российским правительством – это то же самое, что иметь дело с мафией.
Также в выпуске:
Как племянница Скрипала зарабатывала на отравлении дяди.
О восстановлении утраченного капитала Дерипаски молчали, пока на поверхность снова не вынырнула Бобруйская Рыбка.
Источник: 24 канал
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