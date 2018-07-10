Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10.07 – бывшая возлюбленная Олега Дерипаски Настя Рыбка пошла единственным правильным путем – развернула небывалую медиаактивность и одновременно скандал. Сенатор США, который недавно вернулся из поездки на конгресс в России, заявил, что иметь дело с российским правительством – это то же самое, что иметь дело с мафией.

Также в выпуске: Как племянница Скрипала зарабатывала на отравлении дяди. О восстановлении утраченного капитала Дерипаски молчали, пока на поверхность снова не вынырнула Бобруйская Рыбка.