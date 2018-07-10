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Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски

Вести Кремля 146 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 10.07 – бывшая возлюбленная Олега Дерипаски Настя Рыбка пошла единственным правильным путем – развернула небывалую медиаактивность и одновременно скандал. Сенатор США, который недавно вернулся из поездки на конгресс в России, заявил, что иметь дело с российским правительством – это то же самое, что иметь дело с мафией.

Также в выпуске:

Как племянница Скрипала зарабатывала на отравлении дяди.

О восстановлении утраченного капитала Дерипаски молчали, пока на поверхность снова не вынырнула Бобруйская Рыбка.

Теги: Скандал Санкции Новости России Вести Кремля
Источник: 24 канал
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