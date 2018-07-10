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Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
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Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи

Вєсті Кремля 263 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.07 – колишня кохана Олега Дерипаски Настя Рибка пішла єдиним правильним шляхом – розгорнула небувалу медіаактивність і, разом з тим, скандал. Сенатор США, який нещодавно повернувся з поїздки до Конгресу в Росії, заявив, що мати справу з російським урядом – це те саме, що мати справу з мафією.

Також у випуску:

Як племінниця Скрипаля заробляла на отруєнні дядька.

Про відновлення втраченого капіталу Дерипаски мовчали, поки на поверхню знову не винирнула Бобруйська Рибка.

 

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Санкції Скандал
Джерело: 24 канал
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