Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 10.07 – колишня кохана Олега Дерипаски Настя Рибка пішла єдиним правильним шляхом – розгорнула небувалу медіаактивність і, разом з тим, скандал. Сенатор США, який нещодавно повернувся з поїздки до Конгресу в Росії, заявив, що мати справу з російським урядом – це те саме, що мати справу з мафією.
Також у випуску:
Як племінниця Скрипаля заробляла на отруєнні дядька.
Про відновлення втраченого капіталу Дерипаски мовчали, поки на поверхню знову не винирнула Бобруйська Рибка.
Джерело: 24 канал
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