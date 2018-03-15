Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вести Кремля 08:54, сегодня 513 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 14.03 – уже второй день подряд Тереза Мэй жжет напалмом по Российской Федерации: теперь 23 российских дипломата – персоны нон-грата в Великобритании. Менее чем за неделю до выборов Дагестан наставил палок в предвыборные колеса Владимиру Путину.
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Старческий маразм в голове Владимира Жириновского.
Амбулаторные больные из психушки на российских ток-шоу.
Нашлась достойная замена березколюбителю Сергею Безрукову.
Источник: 24 Канал
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