Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля 08:51, сьогодні 854 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 14.03 – вже другий день поспіль Тереза Мей смалить напалмом по Російській Федерації: тепер 23 російські дипломати – персони нон-грата у Великобританії. Менш як за тиждень до виборів Дагестан напхав палиць у передвиборні колеса Володимиру Путіну.
Також у випуску:
Старечий маразм в голові Володимира Жиріновського.
Амбулаторні хворі з психлікарень на російських ток-шоу.
Знайшлась гідна заміна берьозколюбітєлю Сергію Безрукову.
Джерело: 24 Канал
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