Вести Кремля: Натуральный тиран Путин. Турецкие понты перед Эрдоганом
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 сентября – в России предложили дать новое официальное название Крыму – Таврида. Такие действия можно трактовать, как попытку избавиться от надоедливых санкций. Путин решил эффектно приехать к турецкому президенту. Поэтому "Аурус" продемонстрировал свои тормоза перед резиденцией Эрдогана.
Также в выпуске:
Филиал ада на земле.
Парад пустых автобусов.
Крест на работе Лампаса.
Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 17 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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