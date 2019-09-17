Вести Кремля: Натуральный тиран Путин. Турецкие понты перед Эрдоганом

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 17 сентября – в России предложили дать новое официальное название Крыму – Таврида. Такие действия можно трактовать, как попытку избавиться от надоедливых санкций. Путин решил эффектно приехать к турецкому президенту. Поэтому "Аурус" продемонстрировал свои тормоза перед резиденцией Эрдогана.

Также в выпуске: Филиал ада на земле. Парад пустых автобусов. Крест на работе Лампаса. Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 17 сентября 2019: