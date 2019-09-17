Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 вересня – у Росії запропонували дати нову офіційну назву Криму – Таврида. Такі дії можна трактувати, як спробу позбутися надокучливих санкцій. Путін вирішив ефектно приїхати до турецького президента. Тому "Аурус" продемонстрував свої гальма перед резиденцією Ердогана.

Також у випуску: Філіал пекла на землі. Парад пустих автобусів. Хрест на роботі Лампаса. Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 17 вересня 2019: