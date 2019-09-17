Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 вересня – у Росії запропонували дати нову офіційну назву Криму – Таврида. Такі дії можна трактувати, як спробу позбутися надокучливих санкцій. Путін вирішив ефектно приїхати до турецького президента. Тому "Аурус" продемонстрував свої гальма перед резиденцією Ердогана.
Також у випуску:
Філіал пекла на землі.
Парад пустих автобусів.
Хрест на роботі Лампаса.
Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 17 вересня 2019:
Джерело: 24 канал
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