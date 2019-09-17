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      Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом

      127 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 17 вересня – у Росії запропонували дати нову офіційну назву Криму – Таврида. Такі дії можна трактувати, як спробу позбутися надокучливих санкцій. Путін вирішив ефектно приїхати до турецького президента. Тому "Аурус" продемонстрував свої гальма перед резиденцією Ердогана.

      Також у випуску:

      Філіал пекла на землі.

      Парад пустих автобусів.

      Хрест на роботі Лампаса.

      Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 17 вересня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Реджеп Ердоган
      Джерело: 24 канал
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