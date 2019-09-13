Вести Кремля: Навальный глава наркокартеля. Медведев разбушевался

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 сентября – глава МИД Филиппин заявил, что президент Дутерте посетит Россию в октябре. Он известен тем, что перестрелял до 50 тысяч своих земляков, прикрываясь тем, что боролся с наркоторговцами. Медведев пояснил, что вдвое сократить бедность и осуществить технологический прорыв, помешали лишь напряженные отношения между американцами и китайцами.

Также в выпуске: Крестный пролет. Принять постриг. Смотрите "Вести Кремля" за 12 сентября 2019: