Вести Кремля: Навальный глава наркокартеля. Медведев разбушевался
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 сентября – глава МИД Филиппин заявил, что президент Дутерте посетит Россию в октябре. Он известен тем, что перестрелял до 50 тысяч своих земляков, прикрываясь тем, что боролся с наркоторговцами. Медведев пояснил, что вдвое сократить бедность и осуществить технологический прорыв, помешали лишь напряженные отношения между американцами и китайцами.
Также в выпуске:
Крестный пролет.
Принять постриг.
Смотрите "Вести Кремля" за 12 сентября 2019:
Источник: 24 канал
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