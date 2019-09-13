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      Вести Кремля: Навальный глава наркокартеля. Медведев разбушевался

      54 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 сентября – глава МИД Филиппин заявил, что президент Дутерте посетит Россию в октябре. Он известен тем, что перестрелял до 50 тысяч своих земляков, прикрываясь тем, что боролся с наркоторговцами. Медведев пояснил, что вдвое сократить бедность и осуществить технологический прорыв, помешали лишь напряженные отношения между американцами и китайцами.

      Также в выпуске:

      Крестный пролет.

      Принять постриг.

      Смотрите "Вести Кремля" за 12 сентября 2019:

       

      blog_ava
      Рецепты кексов: как приготовить лимонный, медовый и ванильный десерт
      12 сентября
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      Теги: Новости России Дмитрий Медведев Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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