У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 вересня – голова МЗС Філіппін заявив, що президент Дутерте відвідає Росію в жовтні. Він відомий тим, що перестріляв до 50 тисяч своїх земляків, прикриваючись тим, що боровся з наркоторговцями. Мєдвєдєв пояснив, що вдвічі скоротити бідність і здійснити технологічний прорив, завадили лише напружені стосунки між американцями та китайцями.

Також у випуску: Хресний прольот. Прийняти постриг.

Джерело: 24 канал