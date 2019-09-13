Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 вересня – голова МЗС Філіппін заявив, що президент Дутерте відвідає Росію в жовтні. Він відомий тим, що перестріляв до 50 тисяч своїх земляків, прикриваючись тим, що боровся з наркоторговцями. Мєдвєдєв пояснив, що вдвічі скоротити бідність і здійснити технологічний прорив, завадили лише напружені стосунки між американцями та китайцями.
Також у випуску:
Хресний прольот.
Прийняти постриг.
Джерело: 24 канал
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