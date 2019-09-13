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      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
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      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався

      Вєсті Кремля 81 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 вересня – голова МЗС Філіппін заявив, що президент Дутерте відвідає Росію в жовтні. Він відомий тим, що перестріляв до 50 тисяч своїх земляків, прикриваючись тим, що боровся з наркоторговцями. Мєдвєдєв пояснив, що вдвічі скоротити бідність і здійснити технологічний прорив, завадили лише напружені стосунки між американцями та китайцями.

      Також у випуску:

      Хресний прольот.

      Прийняти постриг.

      blog_ava
      Пріорітети нової команди МОН: шкільна реформа для всіх та фінансування ВНЗ по-новому
      12 вересня
      4218
      Теги: Вєсті Кремля Дмитро Медведєв Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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