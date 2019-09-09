Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 сентября – на главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову напали. И не надо быть Ностардамусом, чтобы с уверенностью сказать: во всем виноват Алексей Навальный. А на выборах в России было горячо. Некоторым даже пришлось раздеться.

Также в выпуске: 17 друзей Илона. Успешным чиновникам – красивые детки. Выбор вслепую или Тандем искусства и политики.

Источник: 24 канал