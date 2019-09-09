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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ

      Вести Кремля 45 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 сентября – на главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову напали. И не надо быть Ностардамусом, чтобы с уверенностью сказать: во всем виноват Алексей Навальный. А на выборах в России было горячо. Некоторым даже пришлось раздеться.

      Также в выпуске:

      17 друзей Илона.

      Успешным чиновникам – красивые детки.

      Выбор вслепую или Тандем искусства и политики.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Вести Кремля Алексей Навальный
      Источник: 24 канал
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