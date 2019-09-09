Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 сентября – на главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову напали. И не надо быть Ностардамусом, чтобы с уверенностью сказать: во всем виноват Алексей Навальный. А на выборах в России было горячо. Некоторым даже пришлось раздеться.
Также в выпуске:
17 друзей Илона.
Успешным чиновникам – красивые детки.
Выбор вслепую или Тандем искусства и политики.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии