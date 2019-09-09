Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 вересня – на голову Центрвиборчкому РФ Еллу Памфілову напали. І Ностардамусом не треба бути, щоб з впевненістю сказати: у всьому винен Олексій Навальний. А на виборах в Росії було гаряче. Декому навіть довелось роздягнутись.
Також у випуску:
17 друзів Ілона.
Успішним чиновникам – красиві дітки.
Вибір наосліп або Тандем мистецтва та політики.
Джерело: 24 канал
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