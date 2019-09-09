Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 вересня – на голову Центрвиборчкому РФ Еллу Памфілову напали. І Ностардамусом не треба бути, щоб з впевненістю сказати: у всьому винен Олексій Навальний. А на виборах в Росії було гаряче. Декому навіть довелось роздягнутись.

Також у випуску: 17 друзів Ілона. Успішним чиновникам – красиві дітки. Вибір наосліп або Тандем мистецтва та політики.

Джерело: 24 канал