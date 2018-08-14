Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14.08 – некрофилия – половое влечение к мертвым. Главная некрофилка России Поклонская лечиться не хочет никак, болезнь прогрессирует и на днях перешла все разумные пределы. Российским пенсионерам теперь станет веселее. Они будут иметь шоу напряженнее, чем "Санта-Барбара" и "Рабыня Изаура", а все ради пенсионной реформы.
Также в выпуске:
Белые слоны футбольного мундиаля.
"Цепной пес Березовского", которому запретили ступать на украинскую землю, четко сформулировал рецепт успеха.
Источник: 24 канал
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