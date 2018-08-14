Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14.08 – некрофилия – половое влечение к мертвым. Главная некрофилка России Поклонская лечиться не хочет никак, болезнь прогрессирует и на днях перешла все разумные пределы. Российским пенсионерам теперь станет веселее. Они будут иметь шоу напряженнее, чем "Санта-Барбара" и "Рабыня Изаура", а все ради пенсионной реформы.

Также в выпуске: Белые слоны футбольного мундиаля. "Цепной пес Березовского", которому запретили ступать на украинскую землю, четко сформулировал рецепт успеха.