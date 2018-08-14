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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"

Вєсті Кремля 103 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14.08 – некрофілія – це статевий потяг до мертвих. Головна некрофілка Росії Поклонська лікуватися не хоче ніяк, хвороба прогресує і днями перейшла усі розумні межі. Російським пенсіонерам тепер стане веселіше. Вони матимуть шоу напруженіше за "Санта-Барбару" та "Рабиню Ізауру", а все заради пенсійної реформи.

Також у випуску:

Білі слони футбольного мундіалю.

"Цепной пес Березовского" якому заборонили ступати на українську землю, чітко сформулював рецепт успіху.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
Джерело: 24 канал
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