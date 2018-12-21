Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 21.12 – Владимир Путин снова занялся любимым делом – проводит пресс-конференции, но почему-то на все вопросы журналистов у него только один ответ. Сейчас Россию-матушку обступили со всех сторон, поэтому каждый должен понимать ценность всего своего и то, что к нему приходит дедушка в синей шубе и валенках, а не Санта Клаус из США

Также в выпуске: Роскосмос без новогоднего стола.