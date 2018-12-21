Вєсті Кремля: Ненормативна лексика Путіна. Важка доля російського Діда Мороза

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 21.12 – Володимир Путін знову зайнявся улюбленою справою – проводить прес-коференції, але чомусь на всі запитання журналістів у нього тільки одна відповідь. Зараз Росію-матушку обступили зі всіх сторін, тому кожен повинен розуміти цінність усього свого й те, що до нього приходить дідусь у синій шубі та валянках, а не Санта Клаус з США

Також у випуску: Роскосмос без новорічного столу.