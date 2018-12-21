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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Вєсті Кремля: Ненормативна лексика Путіна. Важка доля російського Діда Мороза

      Вєсті Кремля 202 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 21.12 – Володимир Путін знову зайнявся улюбленою справою – проводить прес-коференції, але чомусь на всі запитання журналістів у нього тільки одна відповідь. Зараз Росію-матушку обступили зі всіх сторін, тому кожен повинен розуміти цінність усього свого й те, що до нього приходить дідусь у синій шубі та валянках, а не Санта Клаус з США

      Також у випуску:

      Роскосмос без новорічного столу.

      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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