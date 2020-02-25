Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка

В выпуске "Вести Кремля" за 25 февраля – русская православная церковь создает свое христианство с блэкджеком и блудницами. Уже тут как тут Нимфа Виола, которая в этом деле – профессионал. Однако, если сравнить, как ведут себя представители церкви, то Виола является образцом благочестивости. Она дарит ближним радость. В РФ хотят искать злоумышленников по походке. Даже создали специальную систему.

Также в выпуске: Старик Кабаев забыл кириллицу. Смотрите видео "Вести Кремля" за 25 февраля 2020: