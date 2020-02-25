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      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка

      - Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске "Вести Кремля" за 25 февраля – русская православная церковь создает свое христианство с блэкджеком и блудницами. Уже тут как тут Нимфа Виола, которая в этом деле – профессионал. Однако, если сравнить, как ведут себя представители церкви, то Виола является образцом благочестивости. Она дарит ближним радость. В РФ хотят искать злоумышленников по походке. Даже создали специальную систему.

      Также в выпуске: 

      Старик Кабаев забыл кириллицу.

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 25 февраля 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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