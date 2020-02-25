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      Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка

      - Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 лютого – російська православна церква створює своє християнство з блекджеком та блудницями. Вже тут як тут Німфа Віола, яка в цій справі – професіонал. Однак, якщо порівняти, як ведуть себе представники церкви, то Віола є зразком благочестивості. Вона дарує ближнім радість. У Росії хочуть шукати зловмисників за ходою. Навіть створили спеціальну систему.

      Також у випуску: 

      Старик Кабаєв забув кирилицю.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 25 лютого 2020:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
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