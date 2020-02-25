Весті Кремля: Німфа Віола дарує радість ближнім. Фірмова російська походка

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 лютого – російська православна церква створює своє християнство з блекджеком та блудницями. Вже тут як тут Німфа Віола, яка в цій справі – професіонал. Однак, якщо порівняти, як ведуть себе представники церкви, то Віола є зразком благочестивості. Вона дарує ближнім радість. У Росії хочуть шукати зловмисників за ходою. Навіть створили спеціальну систему.

Також у випуску: Старик Кабаєв забув кирилицю. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 25 лютого 2020: